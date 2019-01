Lange Schlangen: Streik legt Düsseldorfer Flughafen weitgehend lahm

Sieben Flugzeuge, die eigentlich in Köln/Bonn oder Düsseldorf landen sollten, werden über den Tag verteilt nach Weeze umgeleitet. "Am Flughafen Weeze läuft der Betrieb aber ganz normal weiter", sagt Holger Terhorst, Sprecher des Flughafens Weeze unserer Redaktion. "Wir bringen die Gäste dann mit Bussen an den Flughafen, an dem sie ursprünglich landen sollten", sagt Terhorst.