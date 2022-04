Zwei Tage Frühsommer in NRW : Warme Luft bringt erneut Saharastaub

Abgeregneter Saharastaub auf einer Windschutzscheibe. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen auf frühsommerliche Werte. Nur Sandwolken aus Afrika könnten die Werte drücken. Dafür sieht die Prognose für die Ostertage durchweg gut aus.

Es staubt schon wieder in der Atmosphäre: Mit einer ab Dienstag vorherrschenden südlichen Luftströmung gelangt nicht nur wärmere Luft nach Deutschland, sondern erneut Staub aus der Sahara. Wieviel feinen Sand die Wolken mitführen, lässt sich noch nicht prognostizieren, erklärt Matthias Ohnheiser, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. „Es kann aber sein, dass es dadurch zu einer hohen Bewölkung kommt und die Sonneneinstrahlung weniger stark ausfällt.“ Bis zu zwei oder drei Grad weniger kann die von den Wettermodellen errechnete Temperatur ausfallen. Die gute Nachricht: Trotz des erwarteten Saharastaubs werden die Werte in NRW am Dienstag und Mittwoch verbreitet über 20 Grad liegen.

Das Phänomen der staubhaltigen Wolken tritt relativ häufig auf, zumeist zwischen März und Juni sowie Oktober und November. Bis zu 15 Mal im Jahr kann der Sand aus Afrika nach Europa gelangen, meistens bekommen die Menschen davon wenig mit. Erst wenn die Staubkonzentration in der Luft deutlich steigt, kann sich der Himmel verfärben oder milchig trüb wirken. Zuletzt war das vor allem in Süddeutschland der Fall, wo die Luft wegen des Staubs rötlich schimmerte. In Nordrhein-Westfalen machte sich das eher nach Regenfällen bemerkbar, durch die der Sand aus der Luft gewaschen wurde und schmutzige Schlieren beispielsweise auf Fenstern oder Autos hinterließ.

Dies kann am Mittwoch erneut passieren, weil laut Ohnheiser am Nachmittag ein Niederschlagsgebiet von Westen nach NRW zieht. „Auch Schauer und Gewitter sind dann nicht ausgeschlossen“, sagt der Meteorologe. Dabei ist noch unklar, wie hoch die Regenmengen ausfallen. Die Vorhersage variiere je nach Computermodell, erklärt Ohnheiser. Demnach ist von wenig Niederschlag bis zu größeren Mengen noch alles möglich. Durch den Regen kühlt die Luft ein wenig ab, so dass am Donnerstag nur noch verbreitet 18 bis 19 Grad erreicht werden. „Einen neuerlichen Kälteeinbruch erleben wir aber nicht“, sagt Ohnheiser. Die wärmsten Tage bleiben damit Dienstag und Mittwoch, an denen die Werte mit maximal 24 Grad im Rheinland schon fast sommerliches Niveau erreichen können – meteorologisch markiert die 25-Grad-Marke einen Sommertag. Der Saharastaub könnte sich aber wie gesagt dämpfend auswirken.