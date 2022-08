Unfall in Warendorf : Kradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Sprinter

Warendorf Ein 66-jähriger Mann ist in Warendorf bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Er war mit seinem Krad mit einem Sprinter zusammengestoßen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Am Montag ist in Warendorf ein Mann mit seinem Krad durch einen Zusammenstoß mit einem Lkw-Sprinter tödlich verunglückt.

Der 66 Jahre alte Mann sei beim Linksabbiegen in eine Straße im Einmündungsbereich mit dem Sprinter eines 19-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag der Kradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sprinters und seine 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Die Staatsanwaltschaft Münster ordnete den Angaben zufolge die Erstellung eines Gutachtens an. Beide Autos wurden sichergestellt.