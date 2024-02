Warendorf im Münsterland Dachdecker stirbt nach Sturz aus mehreren Metern Höhe

Bei einem Sturz aus rund fünf Metern Höhe ist ein Dachdecker in Warendorf im Münsterland ums Leben gekommen. Helfer hätten am Dienstag (28. Februar 2024) noch versucht, den 63-Jährigen wiederzubeleben, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei aber an seinen schweren Verletzungen gestorben.