Eisige Temperaturen in Warburg Wohnungsloser bittet auf Polizeiwache um Hilfe bei der Quartiersuche

Ein wohnungsloser Mann hat die Polizei in Warburg angesichts der eisigen Temperaturen um Hilfe bei der Suche nach einem warmen Quartier gebeten und dabei den Verlust seines Motorrollers in Kauf genommen. Denn als der 77-Jährige die Beamten auf der Polizeiwache mit seinem Anliegen konfrontierte, gab er auch an, dass er keine Fahrerlaubnis für den Roller habe. Das motorisierte Zweirrad wurde von der Polizei folglich einbehalten und zudem eine Strafanzeige gegen den Mann erstellt. Die warme Bleibe vermittelte die Polizei selbstverständlich auch, das Ordnungsamt Warburg brachte den Senior in einer Notunterkunft unter.