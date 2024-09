Kreis Höxter Mutmaßlich Messertat auf Kirmes angekündigt – SEK nimmt Mann fest

Der Mann war im Zuge von seit zwei Tagen andauernden Ermittlungen der Polizei Minden-Lübbecke in den Fokus gerückt: Sie war Hinweisen in den sozialen Medien zu einer angekündigten Messertat auf der am Donnerstag startenden Kirmes Blasheimer Markt nachgegangen. Am Dienstag erfolgte dann der Zugriff an einer Adresse in Warburg, die die Polizei als Anlaufpunkt des Mannes ermittelt hatte.