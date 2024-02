Nach Familienstreit in Warburg Mann mit Kopfwunde sucht Unterschlupf in Schule und löst so Amok-Alarm aus

Ein flüchtender Mann mit blutender Kopfwunde hat am Dienstagvormittag für Aufregung an einer Schule in Warburg gesorgt. Der 28-Jährige war nach einem gewaltsamen Streit mit einem Familienmitglied davongelaufen und hatte in dem Gebäude eines Gymnasiums Unterschlupf gesucht, wie ein Polizeisprecher sagte. Als der am Kopf verletzte Mann auf dem Schulflur entdeckt wurde, habe die Schule vorsorglich Amok-Alarm ausgelöst, damit die Schüler und Schülerinnen in den Klassen bleiben.