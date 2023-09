Modernisierung des Bahnhofs „Absoluter Schwachsinn“ – Hauptbahnhof Wanne-Eickel soll umbenannt werden

Die Deutsche Bahn plant die Umbenennung des Hauptbahnhofs in Wanne-Eickel in Herne-Wanne-Eickel – und das erhitzt im Netz die Gemüter. „Absoluter Schwachsinn!“, meint etwa eine Kommentatorin im Sozialen Netzwerk Facebook dazu. Eine andere sagt: „Das ist und bleibt der Hbf Wanne-Eickel.“ Wanne-Eickel war bis zur Gebietsreform in den 70er Jahren eine eigenständige Stadt und ist nun Stadtteil von Herne.