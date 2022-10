Regelung am Tag der deutschen Einheit : Wie lange Bäckereien in NRW am 3. Oktober öffnen dürfen

Die Düsseldorfer Bäckerei Bulle öffnet in einer ihrer Filialen auch Sonntags, nämlich in Flingern. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Tag der deutschen Einheit fällt dieses Jahr auf einen Montag. In NRW gilt an Feiertagen die gleiche Regel wie sonst an Sonntagen. Was das konkret bedeutet, erklären wir hier.

Die Handhabung von Feiertagen wie dem Tag der deutschen Einheit unterscheidet sich in Deutschland von Bundesland zu Bundesland. In NRW sowie dem Großteil der anderen Bundesländer gilt jedoch die Regelung, dass Bäckereien, Konditoreien, Blumenläden und Verkaufsstellen landwirtschaftlicher Betriebe fünf Stunden geöffnet haben dürfen. Damit gilt an Sonn- und Feiertagen in NRW die gleiche Regel.

Tricksereien bei den fünf Stunden will die Regierung dadurch vermeiden, dass Inhaber oder Inhaberinnen an den Verkaufsstellen gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinweisen müssen. Dies soll sicherstellen, dass die Läden nicht verheimlichen, wann sie öffnen, um dann doch unbegrenzt geöffnet zu haben.

Wer doch keine Brötchen mehr beim Bäcker bekommt, kann auf Verkaufsstellen an Tankstellen, Bahnhöfen oder Flughäfen zurückgreifen. Diese sind von den Feiertags-Regelungen nicht betroffen.

(Till)