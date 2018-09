Wanderung entlang der Niers bei Goch

Goch Auf der Wanderung von Goch entlang der Niers kann man die Renaturierung des Flusses sehen, mit ein wenig Glück dem Philosophen „Sokrates“ begegnen – und eine überraschend abwechslungsreiche Landschaft erleben.

Im Schatten der Kirche St. Maria Magdalena starten wir unsere Wanderung. Und falls es Sie wundert, dass die altehrwürdige gotische Pfarrkirche von einem modernen Turm gekrönt wird, sollten Sie wissen: Vor genau 25 Jahren stürzte, völlig überraschend, in der Nacht zum 24. Mai, der 73 Meter hohe Turm der Kirche ein. Ein Unglück, das weltweit Thema in den Nachrichten war. Zehn Jahre später stand der neue Turm, der uns auf dem Rück­weg ein zuverlässiger Wegweiser sein wird – auch wenn man dafür heutzutage eine App hat…

Auf geht’s. Doch bevor wir das Flüsschen Niers mit seinen malerischen Auen erreichen, müssen wir über Straßen und vorbei an einem Industriegebiet bis zum Nierswanderweg, den wir nach knapp zwei Kilometern erreichen. Die Niers war im 19. Jahrhundert zum Abwasserkanal verkommen. Vor allem die Textilindustrie und die rasant wachsende Bevölkerung in der Region hatten dazu beigetragen.

Nach einem Stück Wegstrecke begegnet uns ein junges Pärchen mit Esel. Und das Grautier gibt das Tempo vor. Beim Eselbauern in Kessel könne man es mieten, um die Langsamkeit zu entdecken, erzählen uns die beiden Dortmunder. „Sokrates“, so heißt der Meister der Ruhe, wird’s wohl schnuppe sein. Doch die jungen Wanderer sind ganz begeistert von ihrem Begleiter. Seine Laufgeschwindigkeit sei genau richtig, um von der Überholspur im Alltag herunter zu kommen, wieder genießen zu können – die Nierswanderung einmal philosophisch betrachtet.

Bauarbeiten an der Niers in Kessel beginnen

Goch-Kessel : Bauarbeiten an der Niers in Kessel beginnen

Kurz vor dem Spargeldorf Kessel führt der Weg vorbei an Bagger­seen, die zum großen Teil bereits renaturiert wurden. Eine Landschaft wie im Bilderbuch: türkisblaues Wasser, weiße Sandstrände und Pappeln, deren Blätter silbern in der Sonne glänzen.

Und die Naturschutzarbeiten an der Niers gehen weiter. An der kleinen Holzbrücke, über die wir später den Fluss queren werden, wird der einst künstlich begradigte Wasserlauf wieder in ein sich windendes Bett gelegt. Seit Februar wird daran gearbeitet. „So entstehen Nebenarme, Altarme, flache und steile Ufer, Ruhezonen für Tiere und Pflanzen sowie flachere und tiefere Gewässerbereiche. Auch der Hochwasserschutz wird so auf natürliche Weise verbessert“, erklärt Margit Heinz vom zuständigen Niersverband.