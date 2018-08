Wandern in NRW: Acht Tipps für Wanderwege an Rhein und Ruhr

Acht abwechslungsreiche Wanderwege an Rhein und Ruhr

Wanderer ruhen sich während einer Tour auf der Sechs-Seen-Platte in Duisburg auf einer Bank aus. Foto: RP/Joachim Preuß

Düsseldorf Über die Höhen der Ruhr, entlang römischer Architektur und vorbei an Klöstern und Schlössern am Niederrhein - zum Deutschen Wandertag empfehlen wir zusammen mit dem Deutschen Alpenverein Wanderrouten durch NRW.

So schön kann Heimat sein: Egal ob Kultur oder Natur, wer sich in NRW auf den Wanderweg macht, kann oft beides miteinander vereinbaren. Wer eine Erholung braucht oder mit der Familie etwas unternehmen möchte, muss oft gar nicht weit fahren. Wandern liegt voll im Trend. Zum Deutschen Wandertag empfehlen wir Ihnen acht besondere Routen an Rhein und Ruhr.