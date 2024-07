Von der Steinzeit bis in die jüngste Vergangenheit LWL veröffentlicht Wanderführer zur Archäologie in Südwestfalen

Ein neuer Wanderführer des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) präsentiert Rundwandertouren zu archäologischen Höhepunkten in Südwestfalen. Erläutert würden Ausgrabungsergebnisse, archäologische Methoden und geschichtliche Zusammenhänge, teilte der LWL am Freitag (19. Juli 2024) in Münster mit. Behandelt würden aber auch lokale Sagen und besondere archäologische Fundstücke.