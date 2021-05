Waldsterben in NRW : „Es ist schon sehr dramatisch“

Abgestorbene Fichten in einem Waldstück bei Leverkusen. Foto: Bernd Bussang

Interview Bonn Noch nie war es um die Wälder so schlecht bestellt wie momentan – vor allem in NRW. Der Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Christoph Rullmann, sieht daher jeden Einzelnen in der Verantwortung, sich für den Erhalt dieser Lebensräume zu engagieren.