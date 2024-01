Waldbröl Mann schießt 28-Jährigem während Streit ins Bein

Ein 28-jähriger Mann ist in Waldbröl (Oberbergischer Kreis) bei einer Auseinandersetzung durch einen Schuss schwer verletzt worden. Er sei in der Nacht zum Freitag mit mehreren Menschen in Streit geraten, teilte die Polizei des Oberbergischen Kreises am Sonntag mit. Im Zuge der Auseinandersetzung habe ein 29-Jähriger den Mann mit einer Schusswaffe bedroht und diesem ins Bein geschossen. Danach sei der mutmaßliche Schütze mit seinen Begleitern in einem Auto vom Tatort geflüchtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gebe es persönliche Hintergründe für die Tat, schrieb die Polizei. Die Ermittlungen dauerten an.