Ehemann unter Tatverdacht : 28-Jährige stirbt durch Messerstiche in Waldbröl

Waldbröl Im oberbergischen Waldbröl ist eine 28 Jahre alte Frau erstochen worden. Dringend tatverdächtig ist ihr Ehemann.

Ein Mann alarmierte am Dienstagnachmittag die Polizei und berichtete von einer verletzten Frau in einer Wohnung in Waldbröl. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Anrufer nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bonn mit Blut verschmierten Händen im Flur des Mehrfamilienhauses. In einer Wohnung lag die schwerstverletzte Ehefrau des 41-Jährigen.