Feuerwehr-Experte im Interview : „2020 wird voraussichtlich ein schlimmes Waldbrand-Jahr“

Foto: Uwe Heldens 10 Bilder Waldbrand in Naturschutzgebiet De Meinweg.

Düsseldorf In NRW hat es in den vergangenen Tagen in mehreren Wäldern gebrannt. Ulrich Cimolino ist Waldbrand-Experte bei der Feuerwehr. Im Interview spricht er über das Vorgehen bei Waldbränden und die Auswirkungen der Corona-Krise.

Ulrich Cimolino ist Vorsitzender des Arbeitskreises Waldbrand beim Deutschen Feuerwehr-Verband und Branddirektor bei der Feuerwehr Düsseldorf.

Herr Cimolino, wieso gibt es derzeit so viele Waldbrände in Nordrhein-Westfalen?

Cimolino Das ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Nach dem Winter ist die Vegetation in den Wäldern noch relativ trocken. Außerdem hat es in den vergangenen Tagen und Wochen zu wenig geregnet. Zusätzlich weht ein starker Wind aus Nord und Ost, der den Boden weiter austrocknet. Auch die beiden vergangenen Jahre waren zu trocken.

Welche Rolle spielen die Dürre-Jahre 2018 und 2019?

Cimolino Stürme haben in den vergangenen Jahren großen Schaden in den Wäldern in NRW angerichtet, dazu kommen die Trockenschäden aus 2018 und 2019. Der Borkenkäfer hat die Situation zusätzlich verschärft: Er sucht sich bereits beschädigte Bäume und befällt vor allem Fichten und Nadelhölzer. Stirbt das Holz ab, wird es brandgefährlich, da es schneller Feuer fängt.

Gibt es Waldbrand-Risikogebiete in Nordrhein-Westfalen?

Cimolino Alle Wälder mit Vorschäden durch Sturm, Trockenheit oder Borkenkäfer sind gefährdet. Im Sauerland und in der Eifel gibt es viele beschädigte Gebiete. Der starke Wind verstärkt das Problem zusätzlich, dadurch herrscht dort besonders große Waldbrandgefahr.

Von welchen Faktoren hängt es ab, wie stark und schnell sich ein Waldbrand ausbreitet?

Cimolino Es kommt dabei auf die Temperatur, die Windgeschwindigkeit und –richtung an. Hangauf brennt es immer schneller als hangab, weil das Feuer eine Thermik entwickelt. Zusätzlich angetrieben vom Wind geht es den Hang umso schneller hoch und ist schwieriger aufzuhalten.

Wie gehen Feuerwehrleute bei einem Waldbrand vor?

Cimolino Wichtig sind die richtigen Fahrzeuge, die richtige Schutzkleidung sowie dünne bewegliche Schläuche, um schnell auf eine Ausbreitung reagieren zu können. Die Einsatzkräfte müssen jedes Glutnest im Wald finden, sonst besteht die Gefahr, dass das Feuer wieder aufflammt. Die umfassende und komplette Bekämpfung eines Waldbrandes ist dreckig und schweißtreibend. Es ist aber sehr wichtig, dass sie sehr sorgfältig erfolgt.

Sind Sie gut für die Bekämpfung von Waldbränden gerüstet?

Cimolino Ja, wir haben in NRW ein gut funktionierendes Bereitschaftssystem, nach dem sich Städte und Kreise gegenseitig bei Großlagen unterstützen. Bei den Fahrzeugen sehe ich allerdings Nachbesserungsbedarf.

Inwiefern?

Cimolino In den vergangenen 20 Jahren gab es kaum größere Waldbrände in Nordrhein-Westfalen. Dadurch haben viele Kommunen eher multifunktionale Fahrzeuge und Ausstattung angeschafft und die Spezialfahrzeuge für den Waldbrandschutz eher vernachlässigt. Dann kamen die beiden Extremjahre 2018 und 2019.

Was hat sich dadurch geändert?

Cimolino Beide Jahre waren schlimme Waldbrand-Jahre. Dieses Jahr wird bei der bisher absehbaren Wetterentwicklung wegen der Vorschäden aber voraussichtlich noch schlimmer.

Wie kann die Zunahme von Waldbränden gestoppt werden?

Cimolino Es muss verstärkt auch vorbeugender Waldbrandschutz betrieben werden: Zum Beispiel müssen Wege im Wald für die schweren Feuerwehrautos befahrbar bleiben. Wir brauchen einen Zugang zum Brandort, so tief er auch im Wald liegt. Naturschützer wollen den Wald hingegen möglichst unberührt belassen. Wenn wir nicht hinfahren können und wenn es keine Waldbrandschutzschneisen gibt, ist der Wald verloren. Außerdem gibt es in Wäldern kaum Wasserversorgungsmöglichkeiten, höchstens vereinzelt Seen, aber die sind meist weit entfernt.

Wie wichtig ist die Brandbekämpfung aus der Luft?

Cimolino In NRW sind seit diesem Jahr drei Polizei-Hubschrauber technisch gerüstet für den Einsatz bei Waldbränden. Am Montag wurde einer davon in Gummersbach erstmals zum Löschen aus der Luft eingesetzt. Ein weiterer Hubschrauber wurde für die Beobachtung der Lage und der Ausbreitung des Feuers eingesetzt. Aus der Luft zu löschen ist für deutsche Feuerwehren jedoch eher ungewohnt. Deutschland ist beim Thema Waldbrand und Brandbekämpfung aus der Luft europaweit eines der Schlusslichter. Trotzdem haben wir in NRW in diesem Feld einen Vorteil vielen anderen Bundesländern gegenüber: Wenn ein Hubschrauber über eine Bezirksregierung angefordert wird, bezahlt das Land NRW den Einsatz. In manchen Bundesländern bezahlt das zum Teil die Gemeinde. Kleine Kommunen überlegen es sich dann doppelt, ob sie einen Hubschrauber anfordern, weil ihnen das Geld sonst in anderen Bereichen fehlt. Das darf nicht sein. Die Verfahren müssen in Deutschland vereinheitlich und vereinfacht werden.

Was fordern Sie von der Politik?

Cimolino Die Aus- und Fortbildung der Feuerwehren sowie der Hubschrauber-Piloten muss intensiviert werden mit stärkerem Fokus auf Waldbrände. Außerdem müssen Feuerwehren ihre Einsatzkräfte entsprechend ausstatten: Viele kaufen vor allem die sehr teure Schutzausrüstung für Innenbrandbekämpfung. Wenn Feuerwehrleute im Frühling oder Sommer allerdings stundenlang unter freiem Himmel oder sogar in der Sonne einen Waldbrand löschen müssen, brauchen sie leichtere, atmungsaktivere Kleidung. Das haben viele aus den Augen verloren. Es gibt daher in der Vegetationsbrandbekämpfung mehr Verletzte durch Dehydrierung und Körperüberhitzung aufgrund von falscher Kleidung als durch Verbrennungen.

Wie wichtig ist die Kommunikation mit örtlichen Förstern bei Waldbrand-Einsätzen?

Cimolino Sehr wichtig. Ein Förster gibt uns am Besten zu Beginn eines Einsatzes einen ersten Lageüberblick und beschreibt den Waldbestand sowie die Erreichbarkeiten. So können wir bei Großbränden gemeinsam planen, welche Bereiche wir verteidigen sollen, oder sogar gezielt abbrennen lassen: Abgestorbene Fichten in einem Hang etwa sind schlecht zu erreichen, sehr gefährlich zu löschen und stellen keinen Wert dar. Auf diese Weise können wir Ressourcen sparen, die wir dann wiederum in die Brandbekämpfung an wichtigerer Stelle investieren können. Waldbrandbekämpfung ist viel Taktik: Es kommt etwa auf die Geländebeschaffenheit, den Bewuchs, mögliche Verteidigungsmöglichkeiten sowie den Wind und natürlich die verfügbare Ausrüstung und Mannschaft an.

Glauben Sie, dass die Corona-Krise Auswirkungen auf die derzeitigen Waldbrände in NRW hat?