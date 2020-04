Kostenpflichtiger Inhalt: Feuerwehr-Experte im Interview : „Die Bekämpfung eines Waldbrandes ist dreckig und schweißtreibend“

Foto: dpa/David Young 26 Bilder Waldbrand in Naturschutzgebiet De Meinweg.

Düsseldorf In NRW hat es in den vergangenen Tagen in mehreren Wäldern gebrannt. Ulrich Cimolino ist Waldbrand-Experte bei der Feuerwehr. Im Interview spricht er über das Vorgehen bei Waldbränden und die Auswirkungen der Corona-Krise.