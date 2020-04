NRW-Feuerwehren im Dauereinsatz : „So viele Waldbrände in kurzer Zeit sind sehr ungewöhnlich“

Niederkrüchten/Gummersbach Gleich mehrere Waldbrände in Nordrhein-Westfalen beschäftigen die Feuerwehren im Land. Der Verband sieht sich jedoch gut gerüstet für diese Extremsituation. Ein Faktor für die Häufung der Brände ist der Borkenkäfer.

Seit Montag hat es in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Waldbrände gegeben. Im niederländischen Nationalpark De Meinweg an der Grenze zu Niederkrüchten wurden bei einem Großbrand rund 170 Hektar Wald und Heide zerstört. Das entspricht etwa der fünffachen Fläche des Oktoberfest-Geländes in München. Rund 500 Feuerwehrleute aus Deutschland und den Niederlanden waren dort im Einsatz, wie der Kreis Viersen mitteilte. Unterstützung kam unter anderem aus Düsseldorf, Duisburg, Essen sowie aus den Kreisen Kleve und Wesel. Löschwasser wurde aus dem siebeneinhalb Kilometer entfernten Fluss Schwalm gepumpt. Spezialfahrzeuge verlegten dazu eine Schlauchleitung mit Pumpstationen zu einem Weiher. Dort konnten kleinere Löschfahrzeuge Wasser entnehmen und den Brand bekämpfen. In der Nacht schien das Feuer zunächst unter Kontrolle zu sein, war jedoch am Dienstagmorgen durch starken Wind erneut aufgeflammt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Auch im nahegelegenen Naturschutzgebiet Deurnese Peel in den Niederlanden wütete ein Feuer. Nicht nur der starke Wind, sondern auch der ausgetrocknete Boden erschwerten die Löscharbeiten. In beiden Gebieten wurden Helikopter der niederländischen Armee eingesetzt. Am Montag hatten bereits in Gummersbach etwa 35 Hektar Wald in Flammen gestanden, zeitweise hing eine riesige Rauchwolke über der Stadt. Bewohner wurden als Sicherheitsmaßnahme evakuiert. Auch in Wenden im Kreis Olpe gab es einen Waldbrand. Dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

„Der April ist der Monat mit den meisten Waldbränden“, sagt Michael Blaschke, Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. „Dass es in solch kurzer Zeit zu mehreren Großbränden in Wäldern kommt, ist jedoch sehr ungewöhnlich.“ Im Frühjahr gebe es verschiedene Faktoren, die Waldbrände begünstigten: Seit Wochen herrsche Dürre in NRW, zudem liege nach den zwei vorherigen Dürre-Jahren viel trockenes, abgestorbenes Holz auf dem Waldboden. „Das brennt wie Zunder“, sagt Blaschke. Außerdem seien die Bäume noch nicht belaubt, sodass der Wind durch den Wald fegen könne, und es gebe wenig Feuchtigkeit. Besonders hoch sei die Waldbrandgefahr in abgestorbenen Fichtenwäldern, in denen der Borkenkäfer gewütet habe. „Dort liegt das meiste brennbare Material herum, so dass die Gefahr steigt“, erklärt Blaschke. Mit Ausnahme von höheren Lagen im Sauerland und der Eifel treffe das auf alle Wälder in NRW zu.

Foto: Uwe Heldens 10 Bilder Waldbrand in Naturschutzgebiet De Meinweg.

Der „Waldbrandgefahrenindex“ des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigte am Dienstag eine mittlere Waldbrandgefahr für den Großteil von NRW. Für Köln und Umgebung sowie das Gebiet in südöstlicher Richtung bis zur rheinland-pfälzischen Grenze galt sogar Stufe 4 von 5. „Da abgestorbene Fichtenwälder nicht gesondert berücksichtigt werden, kann die Gefahr kleinräumig viel größer sein“, sagt Blaschke.

Die Feuerwehren in NRW sind im Bundesländer-Vergleich gut gewappnet für Waldbrände, sagt Christoph Schöneborn, Landesgeschäftsführer des Verbands der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen. „Es gibt landesweit vorgeplante überörtliche Hilfe: Bei Großeinsätzen werden auf Knopfdruck Bereitschaften in ganz NRW alarmiert“, erklärt Schöneborn. „Dadurch funktioniert es schneller und koordinierter.“ Auch andere Bundesländer oder Nachbarländer würden bei Großlagen unterstützt.

Im vergangenen Jahr sei außerdem ein zentrales Problem gelöst worden: Durch eine Nachrüstung von Hubschraubern der Landespolizei mit Lasthaken können diese auch große Löschwasserbehälter mit 5000 Litern bewegen. Zuvor konnten diese Behälter nur von Hubschraubern der Bundeswehr und der Bundespolizei bewegt werden.

Lesen Sie auch Wind erschwert Einsatz : NRW-Feuerwehren löschen Brand in niederländischem Naturschutzgebiet

Ein Problem sei allerdings die fehlende Praxiserfahrung bei der Bekämpfung von Waldbränden. „Solche Einsätze sind selten. Es gibt Feuerwehrleute, die seit 30 Jahren im Dienst sind, aber noch nie einen Waldbrand gelöscht haben“, sagt Schöneborn. Da es nur wenige Experten in diesem Bereich gebe, werden Waldbrände in der Ausbildung von Feuerwehrleuten seit einiger Zeit stärker thematisiert.

Nach Angaben von Wald und Holz NRW haben 95 Prozent aller Waldbrände keine natürliche Ursache. Michael Blaschke appelliert daher an Spaziergänger, nicht im Wald zu rauchen und kein Feuer zu machen. Wer einen Brand bemerke, solle sofort die Feuerwehr alarmieren. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen seien in der Corona-Krise etwa doppelt so viele Menschen im Wald unterwegs wie sonst. „Je mehr vernünftige Menschen im Wald sind, desto schneller kann ein Feuer gemeldet werden.“