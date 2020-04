Anwohner in Gummersbach evakuiert : Großer Waldbrand im Oberbergischen Kreis

Rauch steht über einem brennenden Waldstück bei Gummersbach (Luftaufnahme mit einer Drohne). Foto: dpa/Berthold Stamm

Gummersbach In einem Waldgebiet im Oberbergischen Kreis ist am Mittag ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr derzeit nicht unter Kontrolle bekommt. Die Menschen vor Ort sind dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Große Rauchwolke über Gummersbach: In einem Waldstück nahe der Stadt im Oberbergischen Kreis stehen die Bäume in Flammen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnt auf seiner Website vor der Gefahr für die Anwohner. „In den Ortsteilen Strombach, Karlskamp, Steinenbrück ist es zu einem Waldbrand gekommen. Dabei wird Brandrauch freigesetzt. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden“, heißt es dort. Und weiter schreibt das Bundesamt: „ Anwohner der Gummerother Straße in GM-Strombach werden aufgefordert, sich umgehend in Sicherheit zu bringen und den Gefahrenbereich zu verlassen! Es besteht akute Gefahr durch Brandausbreitung!“

Der lokale Radiosender Radio Berg berichtet, dass nach ersten Angaben rund 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort sind. Das Feuer habe sich innerhalb von Minuten zu einem Wipfelbrand entwickelt, der sich jetzt begünstigt durch den Wind schnell ausbreite. Dabei mussten die Einsatzkräfte bereits mehrfach den Standort wechseln, da das Feuer sich schnell auf sie zubewegt habe. Zur genauen Ausdehnung des Feuers gebe es bisher keine Angaben.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz ruft alle Anwohner dazu auf, vorsorglich Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. „Informieren Sie bei Bedarf Ihre Nachbarn. Blockieren Sie nicht den Notruf von Feuerwehr und Polizei durch Nachfragen.“

(kron)