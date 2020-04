Wind erschwert Einsatz : NRW-Feuerwehren löschen Brand in niederländischem Naturschutzgebiet

Foto: Uwe Heldens 10 Bilder Waldbrand in Naturschutzgebiet De Meinweg.

Niederkrüchten/Herkenbosch Im Nationalpark De Meinweg wurden bei einem Brand rund 100 Hektar Wald zerstört. Der Einsatz läuft auch noch am Dienstag. Zahlreiche Einsatzkräfte aus NRW unterstützen die Löscharbeiten, insgesamt sind 500 im Einsatz.

Ein Großbrand in einem niederländischen Nationalpark an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen macht den Einsatzkräften zu schaffen. Die Löscharbeiten würden durch starken Wind erschwert, sagte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden der Provinz Limburg am Dienstag im niederländischen Radio. Der Kreisbrandmeister aus Viersen geht davon aus, dass die Bodenfeuer in den nächsten Stunden gelöscht werden könnten.

Auch im nahe gelegenen Naturschutzgebiet Deurnese Peel wütet ein Feuer. Der Brand sei ebenfalls noch nicht unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit. Nicht nur der starke Wind, sondern auch der ausgetrocknete Boden erschwerten die Löscharbeiten. In beiden Gebieten würden Helikopter der Armee eingesetzt.

Im Nationalpark De Meinweg wurden nach Angaben der Behörden bereits rund 100 Hektar Wald zerstört. Das Feuer war am Montagabend aus unbekannter Ursache ausgebrochen und hatte sich nach Angaben der Feuerwehr schnell ausgebreitet. In der Nacht schien es zunächst unter Kontrolle zu sein, war jedoch am Dienstagmorgen durch den starken Wind erneut aufgeflammt. Zu den Löscharbeiten wurden auch unter anderem Einsatzkräfte aus den Kreisen Heinsberg, Kleve, Wesel, Mettmann und Viersen sowie aus Düsseldorf, Moers, Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Essen, Oberhausen, Mülheim und Duisburg gerufen. Insgesamt sind nach Angaben des Kreises Viersen rund 500 Feuerwehrleute aus Deutschland und den Niederlanden beteiligt.

Bei der Brandbekämpfung sei die Wasserversorgung eines der größten Probleme, teilte die Essener Feuerwehr mit. Daher rückte ein „HiTrans-Fire-System“ aus: Mit diesem Spezialfahrzeug können in kurzer Zeit große Mengen Wasser gefördert werden. Insgesamt waren vier dieser Fahrzeuge aus Düsseldorf, Duisburg, Essen und Oberhausen im Einsatz. Sie pumpten über eine Strecke von etwa 7,5 Kilometer mehrere tausend Liter Wasser pro Minute aus dem Flüsschen Schwalm in einen Weiher nahe der Einsatzstelle. Dort konnten die kleineren Löschfahrzeuge das Wasser entnehmen.

Zunächst war Montagmittag ein kleiner Brand in dem Gebiet in den Niederlanden gemeldet worden. Von einem starken Wind angefacht, entwickelte sich das Feuer zu einem Großbrand. Am Montagabend war eine Fläche von rund 35 Hektar Heide erfasst. Man habe die Heidefläche auf einer Länge von 2000 Metern abbrennen lassen, damit das Feuer nicht auf einen nahegelegenen Kiefernwald übergreife.

Das Gebiet liegt auf niederländischer Seite nahe dem Ort Herkenbosch im Südosten des Landes. Auf deutscher Seite grenzt es an mehrere Waldgebiete in der Nähe von Niederkrüchten im Kreis Viersen. Der Nationalpark hat eine Fläche von etwa 16 Quadratkilometern. Die Landschaft ist geprägt von Kiefernwäldern, Heideflächen und Mooren.

Die Brandursache und weitere Details waren zunächst unklar. Die Rathäuser der Provinz Limburg hatten in den vergangenen Tagen jedoch wegen der großen Trockenheit vor erheblicher Waldbrandgefahr gewarnt.

(top/mba/dpa)