Ermittlungen : 24-Jähriger soll für Waldbrand in Gummersbach verantwortlich sein

24-Jähriger soll für Waldbrand in Gummersbach verantwortlich sein

Gummersbach Der Waldbrand in Gummersbach wurde wohl fahrlässig verursacht. Ein 24-Jähriger soll dafür verantwortlich sein. Er stellte sich am Morgen auf einer Wache.

Der junge Mann aus Gummersbach hat sich am Dienstagmorgen freiwillig auf einer Polizeiwache gemeldet und eingeräumt, dass er an der inzwischen ermittelten Stelle des Brandausbruchs durch „leichtfertigen Umgang mit Feuer“ den ausgetrockneten Bodenbewuchs in Brand gesetzt hat, wie die Polizei berichtet. Mit einem Zeugen, der ebenfalls von der Polizei vernommen wurde, hat er nach bisherigem Ermittlungsstand das Feuer ausgetreten und die Stelle im Glauben verlassen, dass die Flammen gelöscht seien.