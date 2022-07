Waldbrände in NRW : Brandwache in Iserlohn dauert an – Feuer in Sundern gelöscht

Altena/Sundern Der Einsatz der Feuerwehr bei einem Waldbrand in Iserlohn dauert an - bis in den Morgen hätten die Einsatzkräfte Brandwache gehalten. Das Feuer, das in Sundern im Sauerland ausgebrochen wsa, konnte indes gelöscht werden.

Nach einem Waldbrand in einem schwer begehbaren Steilhang bei Iserlohn dauert der Einsatz der Feuerwehr an. Einsatzkräfte hätten die Nacht über bis zum Morgen weiter Brandwache gehalten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Nun solle entschieden werden, ob die Brandwache beendet werden kann. Die zerstörte Fläche ist nach Einschätzung der Feuerwehr um die 13 Hektar groß, das entspricht etwa 18 Fußballfeldern. Das Feuer war am Mittwochnachmittag zwischen Altena und Iserlohn ausgebrochen. Um die 30 Menschen, die oberhalb des Hangs wohnen, wurden in Sicherheit gebracht.

Bei einem ähnlich großen Waldbrand in Sundern wurde die Brandwache am Freitagmorgen offiziell beendet. „Wir werden heute Vormittag den Rückbau der Schlauchleitungen organisieren“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Sundern. Das werde voraussichtlich bis mittags dauern. In den kommenden Tagen sollten Einsatzkräfte die zerstörte Fläche dann nochmals kontrollieren - „das ist aber reine Formsache“. Das Feuer war am Dienstag ausgebrochen und breitete sich auf rund 115.000 Quadratmeter aus - das entspricht der Fläche von etwa 16 Fußballfeldern.

