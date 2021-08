Kampf gegen Waldbrände : Spezialkräfte der Feuerwehr aus NRW auf dem Weg nach Athen

Bonn/Athen Seit Tagen kämpft Griechenland gegen verheerende Waldbrände. Unterstützung kommt nun auch aus Nordrhein-Westfalen. Spezialeinheiten aus Bonn, Leverkusen und Königswinter sind auf dem Weg.

Knapp 60 Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen sind am Sonntagmorgen aus Bonn in die Waldbrandgebiete nahe Athen gestartet. Ein Konvoi aus 19 Fahrzeugen setzte sich in Gang, um den Kampf gegen die verheerenden Flammen in Griechenland zu unterstützen.