Waldbrände in Griechenland : NRW-Feuerwehrkräfte sollen gegen die Apokalypse kämpfen

Im von verheerenden Waldbränden getroffenen Griechenland spitzt sich die Lage weiter zu. Foto: dpa/Marios Lolos

Berlin/Düsseldorf Im Einsatz gegen die Waldbrände in Griechenland soll auch die deutsche Feuerwehr helfen. Laut Bundesinnenministerium bereiten sich derzeit Einsatzkräfte aus NRW und Hessen sowie des Technischen Hilfswerks vor. Aber auch in der Türkei und Russland spitzt sich die Lage weiter zu.

Angesichts der verheerenden Waldbrände schickt Deutschland Feuerwehrkräfte nach Griechenland. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte am Samstag der Deutschen Presse-Agentur, Deutschland habe in der vergangenen Nacht aktiv Hilfe angeboten, die Griechenland inzwischen angenommen habe. „Derzeit bereiten sich Feuerwehrkräfte aus NRW, Hessen sowie das Technische Hilfswerk darauf vor, sich zügig mit Einsatzfahrzeugen nach Griechenland zu begeben, um dort die Waldbrandbekämpfung zu unterstützen.“

Details zu Einsatzort, Abmarschzeitpunkt und Fahrtroute würde derzeit mit Griechenland abgestimmt, hieß es. Deutschland habe zusätzlich angeboten, die Waldbrandbekämpfung mit der Anmietung von geeigneten Hubschraubern mit der erforderlichen Traglast zu unterstützen.

Lesen Sie auch Inferno in Russland : Auf drei Millionen Hektar lodern 250 Waldbrände

In der Nacht zu Samstag mussten 1153 Menschen mit Schiffen aus Küstenorten und von Ständen der Insel Euböa gerettet werden, weil keine andere Fluchtmöglichkeit mehr blieb, wie die griechischen Behörden mitteilten. Bei Athen kam ein Brandhelfer ums Leben. Ein weiterer Großbrand tobte im Süden des Peloponnes. 70 Prozent der Gegend seien zerstört, sagte die Vizebürgermeisterin des Ortes Ost Mani, Eleni Drakoulakou. „Es ist eine biblische Katastrophe.“

Katastrophenschutzchef Nikos Hardalias sagte, die Feuerwehr habe es mit einer außerordentlich gefährlichen Lage zu tun, die es so noch nicht gegeben habe. In dieser Woche seien 154 Brände ausgebrochen, von denen 64 immer noch loderten. Am Freitag fachten wechselnde Winde die Brände nördlich von Athen und auf Euböa an. Auf Euböa umklammerten Flüchtenden ihre Babys und halfen älteren Menschen, über den Kieselstrand zu den kleinen Fähren zu gelangen. Hinter ihnen ballten sich Flammen und Rauch über den bewaldeten Hügeln.

Bei Athen griffen sie auf den letzten größeren Wald in der Gegend über, den Nationalpark am Berg Parnitha. Ein 38-jähriger Freiwilliger wurde von einem umstürzenden Strommast erschlagen. Landesweit sind 20 Menschen verletzt worden. Zwei Feuerwehrleute lagen auf der Intensivstation.

Die griechische Feuerwehr ist am Rande ihrer Einsatzkraft. Unterstützung bekam sie aus der Ukraine, Zypern, Kroatien, Schweden und Israel. Am Samstag sollten weitere Einsatzkräfte aus Rumänien und der Schweiz eintreffen. Ägypten hat zwei Hubschrauber zugesagt, Tschechien 36 Feuerwehrleute und 15 Fahrzeuge, die am Montag eintreffen sollten.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zeigte sich bestürzt über das Ausmaß der Schäden. Das Wichtigste sei jetzt, den Betroffenen zu helfen, sagte bei einem Besuch der Einsatzzentrale in Athen. Alle niederbegrannten Wälder sollten wieder aufgeforstet werden. „Wenn dieser Alptraum-Sommer vorbei ist, werden wir uns mit großer Anstrengung und, wie ich glaube, unter Mitwirkung der Gesellschaft darauf konzentrieren, die Schäden so schnell wie möglich zu beseitigen“, sagte Mitsotakis.

Die Ursache der Brände wird noch ermittelt. Katastrophenschutzchef Hardalias sagte, am Freitag seien drei Personen festgenommen worden, in zwei Fällen unter dem Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung, unter anderem nördlich von Athen.

Griechenland dörrt unter einer Hitzewelle, die die Temperaturen diese Woche auf bis zu 45 Grad getrieben hat. Am Freitag ließen sie zwar leicht nach, doch dafür frischte der Wind auf.

Die Hitze stand auch über Süditalien, dem Balkan und der Türkei. Im süditalienischen Kalabrien wurden am Freitag nach einem Feuer zwei Tote gefunden.

Derweil kämpfen in der Türkei am Samstag mehr als 5000 Einsatzkräfte weiter gegen die Flammen an. Besonders die Küstenregionen im Süden und Westen des Landes sind seit Tagen schwer von den Bränden betroffen. In Köycegiz und Milas in der westtürkischen Provinz Mugla hätten sich die Feuer in der Nacht ausgebreitet, teilten örtliche Behörden mit. Die Evakuierung mehrerer Nachbarschaften sei angeordnet worden.

In dem Land brannten noch 13 unkontrollierte Feuer, wie Forstminister Bekir Pakdemirli am Freitagabend auf Twitter mitteilte. Demnach wurden seit dem 28. Juli mehr als 200 Flächenbrände in 47 Provinzen unter Kontrolle gebracht. Rund 5250 Feuerwehrleute und mehr als 80 Hubschrauber, Flugzeuge und Drohnen sowie etwa 1000 Fahrzeuge seien zum Löschen im Einsatz, erklärte Präsident Recep Tayyip Erdogan auf Twitter.

Einzig für das südtürkische Antalya konnten die Behörden Entwarnung geben: Alle Brände seien unter Kontrolle. Laut Wetterbericht wird dort Regen erwartet. Doch in der Provinz haben die Brände große Zerstörung hinterlassen, ganze Dörfer liegen unter Asche.

Die Flammen haben bisher in der Türkei mindestens acht Menschenleben gefordert. Experten zufolge sind es die schwersten Brände seit mehr als zehn Jahren in dem Land. Laut Schätzungen sollen bisher über 100.000 Hektar Land gebrannt haben.

(felt/bora/dpa)