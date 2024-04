Warum NRW so viel Schadholz produziert „Rein wirtschaftlich betriebene Methode nach Zweiten Weltkrieg rächt sich jetzt“

Schon im zweiten Jahr in Folge ging 2023 der Holzeinschlag in den Wäldern Nordrhein-Westfalens zurück. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW mit. Im vergangenen Jahr wurden demnach 7,1 Millionen Kubikmeter Holz geschlagen. Das waren fast 40 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im Vergleich zum Jahr 2021 beziffere sich der Rückgang sogar um 63 Prozent. Den weitaus größten Anteil an geschlagenem Holz machte mit 6,1 Millionen Kubikmetern Schadholz aus. Dies entspricht einem Anteil von 85,4 Prozent am gesamten Holzeinschlag. Seit dem Jahr 2018 hat der Schadholzeinschlag in NRW zugenommen. Der Höchstwert innerhalb der vergangenen zehn Jahre wurde im Jahr 2021 mit 18 Millionen Kubikmetern Schadholz erreicht.