Wahlhelfer Hans Bell : „Politisch Interessierte sollten auch ‚Sundays für Wahllokal’ machen“

Hans Bell ist seit 36 Jahren Wahlhelfer in Neuss. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Neuss Hans Bell ist seit 36 Jahren Wahlhelfer in Neuss, auch am kommenden Sonntag wird er dabei sein. In welchem Moment er am Wahlabend auch nach so vielen Jahren nervös wird, erzählt er im Ich-Protokoll.