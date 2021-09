Neusser Wahlhelfer hofft auf rege Teilnahme : „Es gibt genügend Länder, wo man gar keine Wahl hat“

Hans Bell ist seit 36 Jahren Wahlhelfer in Neuss. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Neuss Auch in NRW sind heute um acht Uhr die Wahllokale geöffnet worden. Rund 110.000 Wahlhelfer sollen dort für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Hans Bell ist einer von ihnen - er ist seit 36 Jahren Wahlhelfer in Neuss. In welchem Moment er am Wahlabend auch nach so vielen Jahren nervös wird, erzählt er im Ich-Protokoll.