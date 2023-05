Wahlen in der Türkei Deutliche Mehrheit der wahlberechtigten Deutsch-Türken für Erdogan

In Deutschland sind rund 1,5 Millionen Deutsch-Türken wahlberechtigt. Etwa ein Drittel davon lebt in NRW. Zahlen konkret zum Abstimmungsverhalten in NRW gab es zunächst nicht. In den Straßen von Köln-Ehrenfeld wollten sich Menschen aus der Türkei trotz breiter Befragung der Deutschen Presse-Agentur nicht äußern. „Ich bin gegen Erdogan, aber wenn ich etwas sage, riskiere ich vielleicht, dass die Scheiben meines Ladens eingeschlagen werden“, sagte der Besitzer eines Friseursalons.