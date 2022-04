Düsseldorf und Köln : Bisher fast 3000 Kontrollen in Waffenverbotszonen

Ein Schild zur Waffenverbotszone hängt an der Düsseldorfer Rheinufer Promenade. Foto: dpa/David Young

Exklusiv Düsseldorf/Köln In der Düsseldorfer Altstadt und auf der Kölner Ausgehmeile hat die Polizei viele Messer sichergestellt. Die Zonen könnten auf weitere Städte ausgeweitet werden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft hält sie für ein probates Mittel für mehr Sicherheit.

Die Sicherheitsbehörden in Köln und Düsseldorf setzen das verordnete Waffenverbot auf den Partymeilen konsequent um. So gab es in beiden Städten bislang fast 3000 Kontrollen; 2043 in der Düsseldorfer Altstadt und 644 in Köln. Dabei wurden 87 Waffen (54 in Düsseldorf, 33 in Köln) von der Polizei sichergestellt, wie das NRW-Innenministerium unserer Redaktion mitteilte. „Unser Schutzschild wirkt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Waffenverbotszonen in Köln und Düsseldorf dazu beitragen, die jeweiligen Ausgehviertel sicherer zu machen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).

Bei den festgestellten Waffen handelt es sich in den meisten Fällen um Messer (66) – darunter Butterflymesser, Dolche, Einhand-, Haushalts- und Küchenmesser sowie klappbare Taschen- und Springmesser. Zudem wurden sechs Reizstoffsprühgeräte, zehn Schlagstöcke (Teleskopschlagstock, Totschläger und Schlagring) sowie Schreckschuss- und Signalwaffen wie Gaspistolen sichergestellt. Insgesamt wurden in Düsseldorf 53 Tatverdächtige ermittelt, in Köln 16. Die Mehrheit der Opfer und mutmaßlichen Täter sind 17 und 18 Jahre alt, 30 der 53 Tatverdächtigen in Düsseldorf haben laut Innenministerium keine deutsche Staatsbürgerschaft oder neben der deutschen noch eine zweite Staatsbürgerschaft, in Köln ist das bei sieben von 16 der Fall.

Info Waffenverbote in Bahnhöfen Bahnhof Temporäre Waffenverbotszonen gibt es auch in den Bahnhöfen in NRW. Dort darf in regelmäßigen Abständen in besteimmten Bahnhöfen an Wochenenden keine Waffe mit sich geführt werden. Zuständigkeit Für die Kontrollen in den Bahnhöfen ist die Bundespolizei verantwortlich; in den Städten die Landespolizei.

„Die Kontrollen verhindern nicht nur Straftaten, sie sorgen auch dafür, dass sich die Menschen an diesen Orten und Plätzen wieder wohler fühlen“, betonte Reul. Das Verbot schrecke ab, Messer oder Schlagstöcke überhaupt mitzuführen. „Und wenn es weniger Waffen in feiernden Menschenmengen gibt, kommt es natürlich seltener zu Gewalttaten“, so der NRW-Innenminister. Er vermutet, dass noch mehr Waffen sichergestellt worden wären, wenn es die massiven Einschränkungen infolge der Pandemie nicht gegeben hätte.

Nach Düsseldorf und Köln könnten auch andere Städte eine Waffenverbotszone einrichten. „Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Sicherheitsbaustein auch in die Konzepte anderer Städte und Kommunen passt“, so Reul. Entsprechende Anträge von Städten würden aber derzeit nicht vorliegen.

Die Waffenverbotszonen in Düsseldorf und Köln waren nach einer Reihe von Messerattacken am 24. Dezember 2021 eingerichtet worden. Das Verbot ist temporär und gilt jeden Freitag- und Samstagabend sowie vor und an Feiertagen und an Karneval, jeweils ab 18 Uhr bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr. Zu diesen Zeiten dürfen Besucher der Düsseldorfer Altstadt keine Waffen wie Elektroschocker, Messer mit einer Klingenlänge von mehr als vier Zentimetern, Reizgas oder Pfefferspray mit sich führen. Die Polizei kann dort anlasslos Personen kontrollieren, verbotene Waffen einziehen sowie Verstöße sanktionieren – mit Geldbußen von bis zu 10.000 Euro.

Lesen Sie auch Sorge vor zunehmender Gewaltbereitschaft in NRW : Warum die Polizei gegen Verrohung nichts tun kann - Eltern aber schon