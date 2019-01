An drei Bahnhöfen schon eingerichtet: Polizei will mehr Waffenverbotszonen in NRW

Gelsenkirchen Bei den bisherigen Schwerpunktkontrollen in Dortmund, Düsseldorf und Köln wurden mehr als 1000 Personen durchsucht. Die Bundespolizei plant weitere Verbotszonen. Kontrolliert werden vor allem junge Männer.

Zu einer temporären Waffenverbotszone ist der Gelsenkirchener Hauptbahnhof noch nicht ausgewiesen worden. Das wurden bislang nur die Hauptbahnhöfe Dortmund, Düsseldorf und Köln – und das jeweils an Wochenenden. Dabei kontrollierte die Bundespolizei rund 1000 verdächtige Personen, wie eine Abfrage unserer Redaktion bei der Behörde ergeben hat. Demnach wurden in Dortmund 430 Personen kontrolliert und vier Messer sowie ein Schlagstock entdeckt. In Düsseldorf waren es 330 Personen und elf Messer, in Köln 230 Personen, bei denen drei Messer sowie ein Schlagstock gefunden wurden. Die Bundespolizei spricht in ihrer Einsatzbilanz von einem Erfolg. Die auf der Grundlage des Bundespolizeirechts per „Allgemeinverfügung“ durchgeführten Maßnahmen „werden von uns als durchweg positiv erachtet, so dass wir auch in diesem Jahr weitere Einsätze an Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen planen“, sagt Jens Flören, Sprecher der Bundespolizeidirektion St. Augustin.