Kontrolle von Reisenden : Waffenverbot an Bahnhöfen Köln Hbf, Siegen und Siegburg

Waffenverbot an Bahnhöfen Köln Hbf, Siegen und Siegburg

Ein Beamter der Bundespolizei steht am Gleis. (Symbolfoto) Foto: Bundespolizei

Köln Verboten sind unter anderem Feuerwaffen, Messer, Pfeffersprays und Schlagstöcke. Das Verbot soll vom 7. bis 10. Mai gelten und soll von der Bundespolizei kontrolliert werden.

Nach vielen Gewalttaten am Kölner Hauptbahnhof hat die Bundespolizei dort für das kommende Wochenende ein Waffenverbot verhängt. Betroffen seien auch die Bahnhöfe Siegburg/Bonn und Siegen, teilte die Bundespolizei am Montag in Köln mit.