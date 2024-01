Studie zur „Wärmewende“ Wo das größte Potenzial in NRW für erneuerbare und klimafreundliche Wärme liegt

Für die „Wärmewende“ und die Versorgung der Kommunen mit erneuerbarer und klimafreundlicher Wärme ist in NRW ausreichend Potenzial vorhanden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Potenzialstudie des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv), das am Freitag in Recklinghausen erste Zwischenergebnisse vorstellte.