In Wachtberg : Unbekannte zerstechen 71 Reifen von Anhängern auf Feldweg

In Wachtberg

Unbekannte haben in Wachtberg 71 Reifen zerstochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wachtberg In Wachtberg haben Unbekannte 71 Reifen zerstochen. Dadurch wurden 18 landwirtschaftlich genutzte Anhänger beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

71 Reifen haben Unbekannte in Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis zerstochen. Die Taten seien in der Nacht zu Sonntag geschehen, teilte die Polizei mit. Beschädigt wurden demnach 18 landwirtschaftlich genutzte Anhänger, die an einem Feldrand standen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.