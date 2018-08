Wachtberg: Singvogel mit Blasrohr-Pfeil in Villiprott gesichtet

Wachtberg Bei Wachtberg fliegt seit Tagen ein Singvogel mit dem Pfeil eines Blasrohrs im Hals durch ein Dorf. Bisher konnte die Drossel nicht gefangen werden. Polizei und Tierschützer suchen nach Hinweisen auf den Täter.

In dem kleinen Dorf Villiprott in Wachtberg in der Nähe von Bonn wird seit mehreren Tagen eine Singdrossel beobachtet, der ein acht Zentimeter langer Pfeil in der Kehle steckt. Ein Unbekannter hat mutmaßlich mit einem Blasrohr auf das Tier geschossen.