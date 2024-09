Explosion in Wachtberg bei Bonn „Ich dachte erst, es wäre ein Gewitter gewesen“

Update | Wachtberg · Ist die berüchtigte „Mocro Mafia“ verantwortlich für die Explosion an einem Wohnhaus in Wachtberg bei Bonn? Am Tag danach können sich Anwohner keinen Reim auf den Vorfall machen. Wie heftig die Detonation war, zeigen Trümmerteile vor der Haustür.

22.09.2024 , 16:53 Uhr

Die Polizei sperrt die Eduard-Fischer-Straße in Wachtberg-Adendorf für die Ermittlungen ab. Foto: Axel Vogel

Von Axel Vogel