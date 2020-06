Wachtberg bei Bonn : Fünf Schwerverletzte bei Auffahrunfall - zwei Kinder unter den Opfern

Wachtberg Bei einem Auffahrunfall an einer Kreuzung in Wachtberg sind fünf Menschen schwer verletzt worden - darunter zwei Kinder. Ein 66-Jähriger war mit seinem Auto Erkenntnissen zufolge ungebremst auf den Wagen einer 27 Jahre alten Mutter aufgefahren.

Diese hatte an einer roten Ampel gehalten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ursache dafür ist unklar. Durch den Aufprall schob der Wagen des 66-Jährigen das andere Auto, in dem die 27-Jährige und ihre beiden Kinder (1 und 5) saßen, auf die Kreuzung.