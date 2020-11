Kulanzregelung in der Pandemie : VRR-Kunden können Monatstickets pausieren lassen

Wer wegen des coronavirus gerade nicht mit dem Bus zur Arbeit fährt, kann sein Ticket ruhen lassen. Foto: dpa/Oliver Berg

Gelsenkirchen Inhaber von Zeitfahrkarten des Verkehrsverbundes Rhein Ruhr (VRR) können ihre Zeitfahrkarten für die Dauer der aktuellen Einschränkungen ruhen lassen. Wer die Regelung in Anspruch nehmen will, muss sein Ticket in einem Kundencenter hinterlegen.

Wer dieser Tage wegen einer Homeoffice-Regelung oder aus Angst vor Ansteckung nicht mit Bus und Bahn ins Büro fährt, kann Geld für sein Ticket erstattet bekommen. VRR-Kunden mit Zeitfahrkarten können ihre Tickets während der aktuellen Corona-Einschränkungen pausieren lassen. Dies teilte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Dienstag in Gelsenkirchen mit

. Der VRR sprach von einer „einfachen Kulanzregelung“, mit der die Verkehrsunternehmen auf die aktuellen Einschränkungen reagierten. Wer die Regelung in Anspruch nehmen will, muss sein Ticket in einem Kundencenter hinterlegen. Nach Abholung erfolge dann auf Antrag eine taggenaue, anteilige Erstattung, sagte ein VRR-Sprecher.

(th/dpa)