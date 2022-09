Zum 1. Januar 2023 : Verkehrsverbund Rhein-Ruhr erhöht Preise in NRW um 3,9 Prozent

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr erhöht Preise in NRW um 3,9 Prozent

Kein Verkehrsverbund in Deutschland hat mehr Passagiere als der VRR. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf/Gelsenkirchen Erst wurde das Neun-Euro-Ticket verteilt, jetzt dreht der VRR zum 1. Januar so stark wie seit Jahren nicht an der Preisschraube. Die steigenden Kosten werden nur zum Teil ausgeglichen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erhöht seine Preise zum 1. Januar um durchschnittlich 3,9 Prozent. Das beschloss der Verwaltungsrat am Donnerstag mit Mehrheit. Die Anpassung sei notwendig, um die „hohen und stetig steigenden, inflationsbedingten Betriebskosten bei den Verkehrsunternehmen“ auszugleichen, erklärt Deutschlands größter Verkehrsverbund. 2021 habe man komplett auf eine Tarifanpassung verzichtet, dieses Jahr habe es nur eine moderate Preiserhöhung gegeben. Nun gebe es keine Alternative angesichts einer allgemeinen Preissteigerung von rund acht Prozent, so VRR-Vorstand José Luis Castrillo: „Die Tariferhöhung bleibt in einem für unsere Kundinnen und Kunden vertretbaren, für die künftige Finanzierung zwingend notwendigen, aber längst nicht ausreichenden Rahmen. Sie soll die Verkehrsunternehmen dabei unterstützen, ihr Verkehrsangebot zu sichern.“