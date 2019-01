Unbekannte schalten Lüftung ab: 900 Schweine ersticken auf Hof in Vreden

Vreden In einem Mastbetrieb im westlichen Münsterland sind 900 Schweine verendet. Unbekannte hatten die für das Überleben notwendige Belüftungsanlage abgeschaltet. Jetzt wollen sich die Eigentümer äußern.

Nach dem gewaltsamen Eindringen Unbekannter in einen Schweinemastbetrieb in Vreden im westlichen Münsterland nehmen am Dienstag die Eigentümer des Hofes öffentlich Stellung. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Vorfall waren rund 900 Tiere verendet. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Laut Polizei waren die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Sonntagabend gegen 18 Uhr und Montagmorgen gegen 8.50 Uhr in den Technikraum des Betriebes eingedrungen und hatten die Stromversorgung unterbrochen. Damit wurde die Belüftung des Stalles ausgeschaltet, die für die Mastschweine lebensnotwendig ist.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wird in alle Richtungen ermittelt. Am Montag wollte sich die Familie auf Nachfrage nicht äußern. Der Sprecher des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes in Münster hielt sich ebenfalls zurück. „Ich kann weder bestätigen noch dementieren, dass der Hof der Familie Röring betroffen ist“, sagte Hans-Heinrich Berghorn auf Nachfrage. Johannes Röring (CDU) selber war nach Auskunft seines Bundestagsbüros am Montagabend in einer Sitzung.