Zeitreisen und Spiele-Attraktionen Sechs VR-Erlebnisse in NRW

Im Holocafé in Düsseldorf – weitere Standorte sind in Köln und Aachen zu finden – gibt es Arcade Games, also kürzere Spiele, die an die Spielautomaten der 80er Jahre erinnern und Escape Games für Rätselfans. Auch Geburtstagsfeiern, Gruppenveranstaltungen oder Junggesellenabschiede können dort gebucht werden.