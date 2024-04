Vorzeigeprojekt Feldhamster in Zülpich ausgewildert

Die hübschen, bunt gefleckten Nagetiere sind ungefähr so groß wie ein Meerschweinchen und in der Nacht aktiv. Sie benötigen Deckung und sammeln in ihren Hamsterbacken Futter vom Feld, etwa Weizenkörner. Doch beides gibt es auf perfekt abgemähten Feldern nicht mehr. Landwirte unterstützen die Auswilderung. In Pulheim, Rommerskirchen und Aachen wurden in den vergangenen Jahren bereits Feldhamster ausgewildert.