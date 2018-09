Vorwurf des Totschlags: Transplantationsarzt vom Universitätsklinikum Essen in Haft

Essen Wegen medizinisch nicht erforderlicher Lebertransplantationen ist ein Mediziner vom Universitätsklinikum Essen festgenommen worden. Ihm wird Totschlag, gefährliche Körperverletzung und ein Verstoß gegen das Transplantationsgesetz vorgeworfen.

Einer der Patienten sei in der Folge der riskanten Operation verstorben, erklärte die Staatsanwaltschaft Essen am Dienstag. Dem 61 Jahre alte Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie wird Totschlag in einem Fall, fünffache gefährliche Körperverletzung und in zwei Fällen ein Verstoß gegen das Transplantationsgesetz vorgeworfen. Der Haftbefehl gegen ihn sei am Dienstag vollstreckt worden.