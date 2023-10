Familienministerium soll Kita-Vorfälle klären Vorwürfe über Übergriffe in Kita erreichen Landtag

Dort setzt Maelzer mit seinen Fragen an Ministerin Paul an. Er möchte wissen, wie der erste Vorfall bei der Meldung an das Landesjugendamt bezeichnet wurde, ob als sexuelle Gewalt oder als körperlicher Übergriff, und was das Landesjugendamt daraufhin veranlasst hat. Zudem verlangt Maelzer Auskunft darüber, ob weitere Fälle an das Landesjugendamt gemeldet wurden und welche Empfehlungen das Landesjugendamt zum Umgang mit Aussagen von Kindern gibt, die von den Eltern an die Kita herangetragen werden. „Ist es richtig, hier von Hörensagen zu sprechen?“, fragt Maelzer und ob schriftliche Eingaben notwendig seien.