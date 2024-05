Streit zwischen Annitheduck, Mowkey und Reved Vorwürfe gegen Streamerin aus Mönchengladbach-Rheydt

Die Vorwürfe, die nun gegen sie erhoben wurden, sind einigermaßen unkonkret, aber schwerwiegend. Am Wochenende meldete sich Mowkey zu Wort, zunächst in einem Videostatement, später auch beim Kurznachrichtendienst X. Dort schreibt sie, „nach unendlicher Geduld“ sei ihr nun „der Kragen geplatzt“. Die Jahre der Freundschaft mit AnniTheDuck bezeichnet sie als die „fünf schlimmsten Jahre ihres Lebens“. Sie pflege keine Beziehung mehr zu ihr, auf ihren Wunsch hin sei das nicht öffentlich kommuniziert worden. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer ihr Schild und Schwert war und wer mich kennt, der weiß dass ich simplen Streit nicht in die Öffentlichkeit tragen würde“, so weiter in dem Statement. „Aber ich habe mich gefragt, wessen Frieden ich dadurch eigentlich bewahre und meiner ist es definitiv nicht.“ Gegen die ehemalige Freundin erhebt sie schwere Vorwürfe: „Jahrelang wurde ich emotional missbraucht, ausgebrannt, manipuliert und instrumentalisiert. Ich habe Übergriffe, Missbrauch und Tierquälerei erlebt. Seit Monaten bin ich Opfer einer brutalen Schmierkampagne und Kontrollversuchen.“