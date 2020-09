Vorwürfe dürfen öffentlich gemacht werden : Metzelder-Anwälte unterliegen vor Gericht

Düsseldorf Die Verteidiger des Ex-Fußballers waren gegen eine Veröffentlichung des Amtsgerichts vorgegangen, in der Details zu den Vorwürfen gegen Metzelder standen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschied jetzt: Das war rechtens.

Der ehemalige Fußballnationalspieler Christoph Metzelder (39) muss hinnehmen, dass über die beim Amtsgericht Düsseldorfer vorgelegte Anklage gegen ihn mit Namensnennung und mit wesentlichen Inhalten der Vorwürfe berichtet wird. Eine Mitteilung des Gerichts vom 4. September wollten seine Anwälte mit einem Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf angreifen und entfernen lassen. Dem hat die 20. Kammer des Verwaltungsgerichts am Montag jedoch eine Absage erteilt. Die Anwälte hatten eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte ihres prominenten Mandanten gerügt, auch und gerade durch die Namensnennung in der Mitteilung. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig.

Im August war es den Verteidigern noch gelungen, eine Erörterung des Ermittlungsstandes gegen Metzelder in einer eigentlich öffentlichen Sitzung des NRW-Landtages per einstweiliger Anordnung des Verwaltungsgerichts zu stoppen. Der Rechtsausschuss durfte zwar über den Fall unterrichtet werden, die Informationen mussten aber vertraulich behandelt werden. Als die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Anfang September ihre Anklage gegen Metzelder vorgelegt hatte, gab das Amtsgericht dazu eine Mitteilung heraus. Darin enthalten waren auch der Name des Ex-Sportlers sowie der Kern der Vorwürfe gegen ihn. Demzufolge werden ihm der Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Schriften in einer Mehrzahl von Fällen angelastet.