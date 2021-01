Vorfall bei Marsberg im Sauerland : Lokführer unter Schock - Zug erfasst Puppe

Marsberg Unbekannte haben eine selbstgebastelte Figur auf Bahngleisen im Sauerland platziert. Die Bundespolizei wertet die Tat als gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Bisher unbekannte Täter haben am Mittwochabend, 20. Januar, eine menschengroße Puppe auf Gleisen bei Marsberg platziert. Ein Regional-Express erfasste die selbstgebastelte Figur trotz Notbremsung. Das teilt die Bundespolizei mit. Der 49-jährige Lokführer erlitt einen Schock im Glauben, einen Menschen überfahren zu haben.

Der Lokführer, der den RE17 von Warburg nach Meschede fuhr, gab an, dass die Puppe mit dem Rücken zum Zug in den Gleisen platziert worden war. Für ihn wirkte sie wie ein Mensch, sodass er umgehend die Notbremsung einleitete. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Bundespolizei niemand.

Zug-Attacke in Bochum

Zug-Attacke in Bochum : Unbekannte werfen Pflastersteine auf RRX

Polizeieinsatz in Lüdenscheid

Polizeieinsatz in Lüdenscheid : Nach Schüssen auf Zug nur noch Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Der Regional-Express musste durch die Feuerwehr evakuiert werden. Die Fahrgäste setzten ihre Reise in Taxis fort. Die Strecke war für mehr als zwei Stunden gesperrt. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten weitere Kleidungsstücke am Unfallort auffinden. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.