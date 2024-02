Vorfall im Kreis Borken Mordkommission ermittelt nach Schüssen an B67

Nach Schüssen auf einen Autofahrer an der Bundesstraße 67 bei Rhede im Kreis Borken ermittelt eine Mordkommission. Bei der Tat am Mittwochabend sei eine Person verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen auf Anfrage. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Weitere Details will die Polizei im Laufe des Tages mitteilen. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Münster handelt es sich bei dem Verletzten um einen Autofahrer, der im Krankenhaus behandelt wird. Nach ersten Informationen bestehe keine Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.