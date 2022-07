Bundesweit einzigartiges Netz : Aufbau von Meldestellen für Rassismus und Queerfeindlichkeit in NRW

Aufbau von Meldestellen für Rassismus und Queerfeindlichkeit in NRW

In NRW beginnt der Aufbau von vier Meldestellen für Vorfälle mit rassistischem oder queerfeindlichem Hintergrund, teilte Gleichstellungs- und Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) mit (Archivbild). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Vier weitere Meldestellen für Vorfälle mit rassistischem oder queerfeindlichem Hintergrund werden in NRW aufgebaut. Mitte 2023 sollen sie mit der Arbeit beginnen können.

Nordrhein-Westfalen hat mit dem Aufbau von vier Meldestellen für rassistische Vorfälle und Angriffe in Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität begonnen. Das bundesweit einzigartige Netz erfasse und dokumentiere auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, teilte die neue Gleichstellungs- und Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) am Freitag mit. Im April auch hatte die erste landesweite Meldestelle für antisemitische Vorfälle in NRW ihre Arbeit aufgenommen.