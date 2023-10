Nahostkonflikt Vor Treffen muslimischer Verbände – Ditib verärgert über Staatskanzlei

Vor einem Treffen muslimischer Verbände mit der NRW-Staatskanzlei über das Thema Terror in Israel hat einer der Verbände, die Ditib, ihr Befremden über die Art und Weise der Kommunikation der Landesregierung geäußert. Die Einladung für diesen Montag sei medial instrumentalisiert worden, heißt es in einem am Sonntag publizierten offenen Brief der Islamischen Religionsgemeinschaft Ditib NRW an Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (CDU). Die Ditib zeigte sich verärgert über die Wortwahl der Einladung und darüber, dass diese Wortwahl in den Medien aufgetaucht und thematisiert wurde.