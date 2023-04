„Froh, wenn die Brücke fällt“ Unmut und Ungeduld wachsen vor Sprengung der Rahmede-Talbrücke

An sechs Tagen in der Woche donnern täglich 6500 Laster stellenweise nur wenige Meter an den Wohnhäusern vorbei. Bei einer Länge von durchschnittlich 15 Metern pro Transporter komme man in drei Monaten auf eine Länge, die viermal der Strecke Lüdenscheid – Madrid gleichkomme, rechnete Schürfeld vor. Auf 16 Monate hochgerechnet „ist das einmal um den gesamten Globus“.